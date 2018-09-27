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В Киеве обустраивают отдельную полосу движения для троллейбусов

В Киеве обустраивают отдельную полосу движения для троллейбусов

На дорогах столицы появится еще одна выделенная полоса для общественного транспорта.

На бульваре Шевченко уже монтируют соответствующие дорожные знаки.

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Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, на крайних правых полосах будет нанесена дорожная разметка. В мэрии уверены, что это позволит городскому транспорту ездить без заторов.

Предполагается, что новые выделенные полосы для троллейбусов и автобусов повысят скорость их движения, что сделает общественный транспорт более привлекательным для киевлян.

По материалам Центр транспортных стратегий
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