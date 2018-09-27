В Турции массово арестовывают за отмывание денег

В Турции арестовали более 400 человек, подозреваемых в выводе за рубеж $419 млн.

Об этом сообщает турецкая газета Habertürk.

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По данным прокуратуры Турции, взятые под стражу являются гражданами Ирана, которые проживают в США. С начала года они совершили более 28 тыс. банковских переводов на общую сумму порядка 2,5 млрд лир, или $419 млн, в зарубежные банки.

Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об их аресте.

Турецкие прокуроры установили, что значительная часть получателей этих переводов – это иранцы, проживающие в США. По мнению правоохранителей, подозреваемые получали комиссию в обмен на сделки, которые принадлежат иранцам.

Отмечается, что если задержанным будет предъявлено обвинение, то они будут наказаны за отмывание денег, создание преступной группировки и нарушение закона о финансировании терроризма.

Издание напоминает, что согласно докладу Middle East Eye, иранцы активно выводят средства в другие страны, а сами часто переезжают и становятся резидентами других государств, например Турции. Об этом свидетельствует, в частности, рост покупок недвижимости в стране.