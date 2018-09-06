Евросоюз ужесточит борьбу с отмыванием денег - Financial Times

Европейская комиссия заявила о намерении наделить европейский банковский регулятор – Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) – дополнительными ресурсами, которые позволят регулятору отслеживать движение денег, вычислять подозрительные финансовые потоки и более эффективно вести борьбу с отмыванием криминальных денег.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высших чиновников ЕК.

Также Еврокомиссия даст недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности.

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Толчком для появления обеих инициатив по усилению полномочий ЕС в борьбе с незаконным отмыванием денег стали сообщения об использовании европейских банков для движения полученных незаконными путями денег – в частности, скандальный случай с Danske Bank, когда за один только год через его эстонский филиал прошло не менее 30 миллиардов долларов из России и других стран СНГ.

На данный момент особенно широких полномочий по проверке денежных потоков у регуляторов и правоохранителей не имеется – так, некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется Европейский Центральный банк. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах.

Теперь же, согласно плану Еврокомиссии, европейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.​

К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС. Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.