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Google усилит защиту своих пользователей от майнеров, взломов и вирусов

Google усилит защиту своих пользователей от майнеров, взломов и вирусов

Корпорация Google сообщила о грядущих изменениях, которые будут внесены в правила разработки приложений для ее браузера Chrome, требующих расширенных полномочий, что должно помочь защитить пользователей от вредоносного ПО, в том числе скрытых майнеров и инструментов, использующихся для кражи криптовалют, передает Сегодня.

“Критически важно, чтобы пользователь мог быть уверенным в том, что расширения, которые он устанавливает, безопасны, эффективны и обеспечивают сохранность приватности. У пользователя всегда должно быть понимание масштабов возможностей расширения и доступа к данным”, – пишет компания.

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Начиная с Chrome 70, который в настоящее время доступен в бета-версии, пользователи смогут ограничивать доступ расширений к произвольному набору сайтов и требовать, чтобы они запрашивали разрешения каждый раз, когда обращаются к страницам. “Разрешения с широкими возможностями” будут подвергаться дополнительным проверкам, поясняет Google.

“В то время как разрешения хоста позволили создать тысячи мощных и конструктивных расширений, они привели к возникновению большого числа случаев неправильной эксплуатации, как вредоносной, так и непреднамеренной. Мы намерены повысить прозрачность для пользователя и контролировать, когда расширение может получать доступ к данным сайтов”, – добавляет компания.

С понедельника Google больше не разрешает размещать в магазине Chrome расширения со скрытыми функциями или запутанным кодом, поскольку это усложняет процесс их проверки и обычно используется для встраивания некой побочной функциональности.

Начиная с 2019 года аккаунты всех разработчиков должны будут использовать двухфакторную аутентификацию, чтобы снизить риск их взлома и подмены полноценных расширений вредоносными.

В начале сентября именно таким образом злоумышленники смогли загрузить в магазин расширений Chrome вредоносную копию популярного файлообменного ПО MEGA, которая помимо прочего могла воровать данные кошельков MyEtherWallet и MyMonero.

По материалам Сегодня
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