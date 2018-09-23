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Новый сервис Google позволит собрать всю информацию для путешествия в одном месте

Новый сервис Google позволит собрать всю информацию для путешествия в одном месте

Google добавил новую функцию в свой планировщик Tips. Она позволяет собирать все данные для путешествия — бронирования отелей, авиабилетов, рестораны и интересные места — в одном месте. Об этом пишет Engadget.

Новая функция заработает в октябре. Пользователи смогут сохранять все, что они искали при подготовке к путешествию, в онлайн-доску, а нейросеть поможет составить маршруты и спланировать путешествия по дням.

Кроме того, Google добавит в Tips оценку стоимости авиабилетов и гостиниц — первая функция поможет определить, что цена билета на момент поиска оказалась выше средней, а вторая представляет собой систему оценки рейтинга отелей на основе отзывов пользователей.

Ранее сервис аренды отпускного жилья Airbnb обратиться в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с просьбой разрешить компании выдавать свои акции в качестве вознаграждения владельцам жилья, зарегистрированным на платформе.

По материалам hightech.fm
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