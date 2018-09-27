Дизельгейт: в Германии пришли к согласию по старым авто

Лидеры партий, входящих в правящую коалицию ФРГ – ХДС, ХСС и СДПГ – после многочасовых переговоров, затянувшихся до утра вторника, согласовали пакет мер для избежания запрета на въезд в город дизельным авто.

Многие из этих мер предлагают замену старых дизельных авто на новые при существенных компенсациях автовладельцам. Об этом сообщил на пресс-конференции в Берлине министр транспорта Андреас Шойер.

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«Мы сделали очень и очень большой шаг вперед… Речь идет о том, чтобы снизить возможность запретов и ограничений; водители дизельных авто не должны несли никаких дополнительных нагрузок, ответственность должна лежать на автомобильной промышленности», – заявил Шойер.

Меры предполагают, в первую очередь, замену автомобилей с существенными выплатами производителей. Специалисты подсчитали, что это может стоить немецкому автопроизводителю двузначные миллиардные суммы. Предлагаемые компенсации, в первую очередь, в 14 наиболее сильно загрязненных выбросами городах, могут достигать 5 тыс. евро у Daimler, 6 тыс. евро у BMW и до 8 тыс. у Volkswagen. Впрочем, это еще предстоит обсуждать.