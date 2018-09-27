В Минэкономики назвали причину убыточности "Энергоатома"

Основным фактором убыточности НАЭК Энергоатом является заниженный тариф на производство электроэнергии, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли о финансовых показателях компаний государственного сектора за 2017 год.

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Согласно отчету, в 2017 году в общем объеме производство электроэнергии составило 55,2%, превысив плановые показатели и увеличив производство на 5,7%. Валовой доход от реализации электро- и теплоэнергии составил 4,7 млрд грн.

Финансовый результат компании до налогообложения стал убыточным в 1,6 млрд грн. Чистый убыток превысил 1,3 млрд грн.

“Согласно отчету компании, основными факторами убыточности стали заниженный тариф на производство электро- и теплоэнергии, который устанавливается НКРЭКУ, а также штраф, наложенный на компанию 1 июня 2017 года”, – говорится в отчете МЭРТ.

“Тарифом на электроэнергию не предусмотрено начисление резерва сомнительных долгов, значительная сумма которого исчислена долгом ГП Энергорынок. Сумма начисленного в 2017 году резерва в размере 966 млн грн повлияла на убыточность компании”, – подчеркнули в министерстве.

“При этом долг Энергорынка ежегодно увеличивается, что заставляет менеджмент Энергоатома привлекать заемные средства для покрытия расходов. Это в свою очередь, приводит к росту финансовых расходов, связанных с обслуживанием кредитов и займов, уплатой процентов”, – отмечается в отчете.