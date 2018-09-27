Канада построит огромный терминал для сжиженного газа

На тихоокеанском побережье Канады построят LNG-терминал, через который канадский природный газ будет экспортироваться на рынки Азии.

Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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“Это станет крупнейшей частной инвестицией в Канаде за всю историю страны. Она выражает доверие к государству, которое признает потребность развивать свои энергетические запасы с учетом окружающей среды и в сотрудничестве с коренными народами”, – сказал Трюдо.

По его словам, группа иностранных инвесторов согласилась вложить в проект 40 млрд долл.

В офисе премьера добавили, что строительство должно начаться уже в этом году, а запуск терминала в работу запланировано на 2024 г. “При максимальной загрузке терминал будет перерабатывать и экспортировать 26 млн тонн сжиженного природного газа в год, преимущественно в Азии. Это составляет около 20% общей добычи газа в Канаде”, – заявили в Трюдо.

Проект предусматривает строительство на тихоокеанском побережье Канады, рядом с границей с Аляской, терминала сжиженного газа и ответвления трубопровода к нему. Инвестором выступят пять международных компаний: Royal Dutch Shell, Mitsubishi Corp, Petronas, PetroChina и Korean Gas.