Украина планирует создать резерв нефти

Госрезерв разработал законопроект, согласно которому в Украине будет создан стратегический запас нефти и нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций, причем в государственном секторе будет храниться только 70% запаса, остальные будут хранить частные предприятия.

Об этом заявил председатель Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук на пресс-конференции.

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“Впервые в Украине будет предложен законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Этот законопроект писался в течение последних 5 месяцев. На сегодня он находится на согласовании в Энергетическом сообществе и продвигается при поддержке представительства ЕС в Украине”, – отметил глава Госрезерва.

По его словам, этот закон позволит выполнить обязательства перед Энергетическим сообществом по созданию 90-дневного стратегического запаса нефти и нефтепродуктов, которые могут быть использованы во время чрезвычайных ситуаций. Планируется, что запасы будут частично храниться на предприятиях Госрезерва (70%), а частично – у частного сектора (30%). Ради этого Госрезерв планирует создать отдельное агентство с независимым наблюдательным советом, которое будет заниматься 70% резерва.

Как отметил глава ведомства, речь идет о 2 млн т нефти и о 2,5 млрд долларов, которые частично будут покрыты за счет кредитных ресурсов ЕС.

При этом он отметил, что идея создания резерва поддержана 100% участников рынка. Правительство же, в свою очередь, планирует, что к концу года должен быть разработан и утвержден не только законопроект, но и нормативные подзаконные акты.

Кроме того, В. Мосийчук добавил, что Госрезерв вместе с европейскими коллегами работает над тем, чтобы предотвратить поднятие цен на горючее для конечного потребителя. Поскольку создание резерва потребует дополнительных расходов операторов рынка, то они, скорее всего, будут компенсированы за счет перераспределения акцизного сбора.