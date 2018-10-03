Samsung готовит шлем смешанной реальности

Компания Samsung готовит к выпуску новое носимое устройство — шлем смешанной реальности Windows Mixed Reality.

Об этом сообщают сетевые источники.

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Около года назад южнокорейский гигант анонсировал шлем под названием Odyssey. Это устройство оснащено двумя экранами с разрешением 1440 × 1600 точек каждый. Угол поля зрения составляет 110 градусов, частота обновления — 90 Гц.

Для взаимодействия с гаджетом можно применять беспроводные контроллеры с обратной связью. Предусмотрены встроенные наушники и микрофоны. В настоящее время цена устройства составляет около 400 долларов США.

Новый шлем смешанной реальности фигурирует под названием Odyssey+. Сообщается, что он унаследует конструктивные особенности у оригинальной модели. Изменения якобы затронут систему визуализации.

Анонс Odyssey+ может состояться в ближайшие недели. Устройство уже поступило на сертификацию в регулирующие органы. Цена новинки, по всей видимости, составит приблизительно 500 долларов США.

Аналитики IDC прогнозируют, что в текущем году глобальные отгрузки шлемов виртуальной и дополненной реальности достигнут примерно 4,2 млн единиц. Это будет соответствовать росту на 31 % по сравнению с прошлым годом. Львиную долю в общей массе продаж составят устройства виртуальной реальности — на них придётся около 4,0 млн единиц.