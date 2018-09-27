В Украине разрешили размещать детсады в домах

В Украине с 1 октября вступили в силу новые государственные строительные нормы по проектированию детсадов, которыми, в частности, разрешено размещать в жилых домах встроенные и встроенно-пристроенные дошкольные учреждения.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Читайте также: Новые строительные нормы запрещают проектировать автостоянки на тротуарах

«В действие вступили новые государственные строительные нормы относительно дошкольных заведений. Уже с 1 октября в Украине разрешено проектировать небольшие детские садики, встроенные или встроенно-пристроенные к первым этажам жилых домов. Это может стать действительно действенным способом решения острой проблемы с недостатком мест в детсадиках, которая существует сегодня», – сказал он.

По словам Парцхаладзе, внедрение этого изменения будет способствовать уменьшению диспропорции между строительством жилья и социальной инфраструктуры в населенных пунктах, снятию социального напряжения с катастрофическим недостатком мест в детсадиках. Кроме того, это позволит избежать дополнительной транспортной нагрузки на дороги.

Согласно новым ГСН, размещение дошкольных учебных заведений разрешено в виде встроенных в 1-2 этажи жилых домов помещений групп кратковременного (до 4-х часов) пребывания, встроенных в 1-2 этажи жилых домов дошкольных учебных учреждений общего развития (яслей, яслей-садиков, детсадиков) вместимостью до 80 мест.

Также можно встраивать или пристраивать в 1-2 этажи жилых домов дошкольных учебных учреждений общего развития вместимостью до 120 мест (до 6 групп), пристраивать дошкольные учебные учреждения общего развития вместимостью до 160 мест (до 8 групп) к глухим торцам жилых домов.

При этом, при проектировании таких детсадиков должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования и соответствующие нормы ГСН относительно жилых домов. Земельный участок такого детсадика должен отделяться от придомовой территории жилого дома ограждением и зелеными насаждениями.

Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений во встроенных и встроенно-пристроенных детсадиках должна отвечать требованиям ГСН относительно защиты территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного МЗ.

Минрегион также изучает необходимость позволить проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные в жилые дома начальные школы (1-4 классы).

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные для выполнения нормативные акты, которые используются во время проектирования новых и реконструкции имеющихся зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.