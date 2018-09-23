Новые строительные нормы запрещают проектировать автостоянки на тротуарах

В Украине новыми Государственными строительными нормами (ГСН) запрещено проектирование автостоянок временной парковки на тротуарах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Согласно новым ГСН, проектирование временных автостоянок также не допускается вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения непрерывного и регулируемого движения и на магистралях районного значения в случае, когда коэффициент использования пропускной способности приближается к 1 и при выделении на этих магистралях отдельных полос для движения маршрутного транспорта.

В Минрегионе отметили, что новые нормы будут способствовать повышению безопасности в пешеходных зонах, налаживанию транспортного движения в населенных пунктах и ​​уменьшению пробок.

Также новые правила призваны минимизировать риск возможных аварий с участием пешеходов. Такие принципы действуют в большинстве цивилизованных стран Европы и мира, отметили в министерстве.

Справка Finance.ua

С 1 сентября в Украине изменились строительные нормы.