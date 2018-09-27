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В Калифорнии запретили стандартные пароли для интернета вещей

В Калифорнии запретили стандартные пароли для интернета вещей

Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал закон, который обязывает производителей обеспечить информационную безопасность устройств, подключаемых к интернету. Документ в частности требует, чтобы каждое устройство имело уникальный пароль по умолчанию.

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Концепция интернета вещей (IoT) предполагает подключение к интернету обычных бытовых устройств, в частности холодильников, кондиционеров, камер наблюдения и даже лампочек. Такие устройства способны выполнять много рутинных операций без вмешательства человека. Но они обычно имеют стандартные логины и пароли для первого входа, которые пользователи часто не меняют. Это приводит к тому, что хакеры могут почти без усилий получить контроль над устройством.

Это может привести не только к персональной опасности, например нелегальному проникновению в дом, но и к созданию огромного ботнета из таких устройств для DDoS-атак.

За это новый закон штата Калифорния в США обяжет производителей IoT-устройств создавать уникальные пароли по умолчанию для каждого гаджета или оснастить их функцией генерирования других средств аутентификации при первом использовании продукта. Губернатор Калифорнии уже подписал закон, и он начнет действовать с 1 января 2020 года.

У закона есть как сторонники, которые считают, что это шаг в правильном направлении, так и критики, которые считают, что требование уникального пароля не слишком поможет, ведь в современных устройствах могут быть и другие пути аутентификации.

По материалам hromadske.tv
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