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Украина и Венгрия начали обмен информацией о перемещаемом через границу транспорте и товарах

Украина и Венгрия начали обмен информацией о перемещаемом через границу транспорте и товарах

Украина и Венгрия внедрили обмен информацией о перемещаемых через государственную границу транспортных средствах и товарах, сообщает Сегодня.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

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“С 1 октября начал действовать протокол между таможенными органами ГФС и Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгерской Республики о сотрудничестве в сфере обмена информацией при помощи электронной почты о транспортных средствах, перемещаемых через украинско-венгерскую госграницу”, – указывается в сообщении.

ГФС подчеркивает, что ведомства будуь использовать электронную почту с защитой сообщений.

“Система информационного обмена позволит создать профили рисков, чтобы сравнивать информацию о товарах и транспортных средствах, которые отбыли из Венгрии и въезжают в Украину, по таким показателям, как количество и номенклатура товаров”, – отмечает ГФС.

При этом в ведомстве полагают, что система не только ускорит таможенный контроль, но и позволит отслеживать недобросовестных субъектов внешнеэкономической деятельности.

ГФС также напомнила, что это второй проект по инфообмену со странами ЕС. Первый действует с Польшей на пункте пропуска “Рава-Руська – Гребенное”. Таким образом, таможня получает через электронную почту данные о транспортных средствах, дате и времени их оформления, наличии груза.

“В рамках международных договоров таможни ГФС имеют возможность получать от венгерской таможенной администрации информацию о ходе проведения проверок законности внешнеэкономических операций и в рамках расследования дел о нарушении таможенных правил. Кроме того, осуществляются меры по предотвращению, выявлению и расследованию нарушений таможенного законодательства, планированию соответствующих мероприятий по противодействию контрабанде”, – говорится в сообщении.

По данным ГФС, с начала 2018 года на украинско-венгерской границе выявлено 2,4 тыс. нарушений таможенного законодательства на сумму около EUR1,2 млн. При этом изъято товаров на сумму почти EUR1 млн. Из незаконного оборота изъято промышленных товаров почти на EUR0,6 млн. При этом среди изъятых продовольственных товаров более 80% составляют табачные изделия, которых с начала года изъято более 1 млн шт. сигарет.

По материалам Сегодня
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