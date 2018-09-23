Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 27 0

С 1 октября в Украине начинается тестирование ЕКС для уплаты таможенных платежей

С 1 октября в Украине начинается тестирование ЕКС для уплаты таможенных платежей

С 1 октября в Украине планируется запуск в тестовом режиме Единого казначейского счета для уплаты таможенных платежей.

Об этом сообщил в.о. директора Департамента администрирования таможенных платежей ГФС Сергей Тупальский.

Читайте также: Проект бюджета на 2019 год: Южанина рассказала, за счет чего будет увеличена доходная часть

“На сегодня со стороны ГФС и Министерства финансов Украины предприняты все необходимые меры для введения Единого казначейского счета для уплаты таможенных платежей. Сейчас осталось реализовать некоторые технические детали. И с 1 октября 2018 года планируется запуск этого проекта в тестовом режиме”, — сказал Тупальский.

Напомним, с 16 апреля 2019 года “единый счет” будет использоваться всеми предприятиями в обязательном порядке.

Как объясняли в Минфине, сейчас каждая таможня имеет собственный казначейский счет. Поэтому предприниматель, осуществляющий таможенное оформление в различных таможнях, вынужден перечислять таможенные платежи на три отдельных счета. ЕКС предусматривает наличие у предпринимателя только одного счета, с которого будут списываться таможенные платежи при таможенном оформлении в любой таможне.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018