С 1 октября в Украине начинается тестирование ЕКС для уплаты таможенных платежей

С 1 октября в Украине планируется запуск в тестовом режиме Единого казначейского счета для уплаты таможенных платежей.

Об этом сообщил в.о. директора Департамента администрирования таможенных платежей ГФС Сергей Тупальский.

Читайте также: Проект бюджета на 2019 год: Южанина рассказала, за счет чего будет увеличена доходная часть

“На сегодня со стороны ГФС и Министерства финансов Украины предприняты все необходимые меры для введения Единого казначейского счета для уплаты таможенных платежей. Сейчас осталось реализовать некоторые технические детали. И с 1 октября 2018 года планируется запуск этого проекта в тестовом режиме”, — сказал Тупальский.

Напомним, с 16 апреля 2019 года “единый счет” будет использоваться всеми предприятиями в обязательном порядке.

Как объясняли в Минфине, сейчас каждая таможня имеет собственный казначейский счет. Поэтому предприниматель, осуществляющий таможенное оформление в различных таможнях, вынужден перечислять таможенные платежи на три отдельных счета. ЕКС предусматривает наличие у предпринимателя только одного счета, с которого будут списываться таможенные платежи при таможенном оформлении в любой таможне.