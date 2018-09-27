Минфин США исключил рост цен на автомобили после соглашения с Канадой

Новое торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой (USMCA) не приведет к росту цен на автомобили в США.

Об этом в эфире Fox News заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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В частности, Мнучин считает, что опасения роста цен на автомобили в США после нового торгового соглашения не могут быть поводом для беспокойства.

“Как раз наоборот, соглашение вернет массу рабочих мест в Америку”, – заявил он и добавил, что важнейшие положения USMCA касаются не только автомобилестроения, но и сельского хозяйства, цифровой торговли, обменно-валютных операций и финансовых услуг.

Мнучин подчеркнул, что перелом на переговорах с Канадой произошел в последний момент.