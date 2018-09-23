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США, Канада и Мексика заключили важное торговое соглашение

США, Канада и Мексика заключили важное торговое соглашение

Представители США, Канады и Мексики договорились о перезаключении Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Об этом сообщила пресс-служба канадского правительства. За несколько часов до официального объявления об этом также сообщил канадский телеканал CBC News со ссылкой на высокопоставленный источник, пишет Сегодня.

“Сегодня Канада, Соединенные Штаты и Мексика заключили соглашение о новом, модернизированном торговом договоре в XXI веке. Оно приведет к более свободным рыночным отношениям, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в нашем регионе”, — отмечается на сайте правительства Канады.

Теперь соглашение, как уточнили в пресс-службе, также изменит свое название. Вместо NAFTA (North American Free Trade Agreement) оно будет именоваться USMCA (the United States — Mexico — Canada Agreement — Соглашение США, Мексики и Канады).

Условия USMCA в сообщении на сайте правительства Канады не указываются. Однако, по информации источника CBC, ключевым пунктом является расширенный доступ американских производителей на канадский молочный рынок. С другой стороны, в новом соглашении, как отмечает телеканал, будет сохранена статья о решении торговых споров, против чего выступали США.

Детали договоренности, по данным CBC, будут опубликованы в ближайшее время.

По материалам Сегодня
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