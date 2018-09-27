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Гройсман отверг идею ликвидации Нафтогаза

Гройсман отверг идею ликвидации Нафтогаза

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал предложение лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко ликвидировать НАК Нафтогаз Украины.

Об этом он сказал в вечернем эфире ICTV.

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“Только сейчас ведется работа по аресту активов. Они действительно должны нам перечислить 2,6 млрд. долларов. Совершенно очевидно, что ликвидация Нафтогаза ликвидирует и сам долг кредитора. Поэтому это невозможно при любых условиях. Если не стоит цель о том, чтобы простить россиянам 2,6 млрд долларов. Если думать о том, чтобы им простить, то надо ликвидировать, а если думать об Украине, то это делать невозможно и не нужно, потому что это очень серьезный подарок нашему врагу”, – заявил Гройсман.

По материалам НВ
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