Тимошенко хочет ликвидировать "Нафтогаз" как ненужного посредника

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что после выборов НАК “Нафтогаз” будет ликвидирован как ненужный посредник, рынок газа будет демонополизирован, что позволит снизить цены на газ для украинцев минимум вдвое.

Об этом она заявила сегодня, 28 сентября, во время пресс-конференции в Киеве.

“За полгода ликвидируем НАК “Нафтогаз” как посредника, который не нужен. А если он создаст другие посреднические структуры для продажи природного газа украинцам, – все это будет ликвидировано. Монополии на торговлю газом не останется. Газ украинской добычи мы отдадим людям для потребления, а для промышленности, для бизнеса будет демонополизирован рынок газа”, – сказала политик.

Она также заявила об обеспечении возможности завозить сжиженный газ из одесских и николаевских портов.

“Природный газ будут иметь возможность завозить все, кто захочет”, – пояснила нардеп.