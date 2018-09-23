Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 275 0

Тимошенко хочет ликвидировать "Нафтогаз" как ненужного посредника

Тимошенко хочет ликвидировать "Нафтогаз" как ненужного посредника

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что после выборов НАК “Нафтогаз” будет ликвидирован как ненужный посредник, рынок газа будет демонополизирован, что позволит снизить цены на газ для украинцев минимум вдвое.

Об этом она заявила сегодня, 28 сентября, во время пресс-конференции в Киеве.

“За полгода ликвидируем НАК “Нафтогаз” как посредника, который не нужен. А если он создаст другие посреднические структуры для продажи природного газа украинцам, – все это будет ликвидировано. Монополии на торговлю газом не останется. Газ украинской добычи мы отдадим людям для потребления, а для промышленности, для бизнеса будет демонополизирован рынок газа”, – сказала политик.

Она также заявила об обеспечении возможности завозить сжиженный газ из одесских и николаевских портов.

“Природный газ будут иметь возможность завозить все, кто захочет”, – пояснила нардеп.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018