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В Минобразования сказали, сколько времени нужно на внедрение электронных учебников

В Минобразования сказали, сколько времени нужно на внедрение электронных учебников

Для организации учебного процесса с использованием электронных учебников в украинских школах нужно минимум 5 лет.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

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«Если брать примеры других стран, то нет полной замены этих книг. В Латвии, например, средства дают школам и предлагают выбирать самостоятельно, какой тип книг использовать. На самом деле, электронные книги – они интерактивные и дополняют бумажные учебники. Мы хотим выбрать электронные, потому что дети сейчас сидят в гаджетах и им это гораздо интереснее, потому что присутствует мультимедиа. Процесс нужно организовать так, чтобы он работал. На это нужно минимум лет 5», – сообщил заместитель министра.

Хобзей также отметил, что кроме обеспечения детей электронными учебниками есть потребность в обеспечении электронными материалами. Над этим в министерстве сейчас работают, добавил он.

«Кроме вопроса электронных учебников, еще есть момент обеспечения их электронными материалами. Закон дал свободу учителю, который теперь вправе делать собственную программу. Когда мы создадим электронную платформу и будут материалы, учитель имеет право их использовать и монтировать свой урок так, как он пожелает в соответствии со стандартами образования. Потому что сейчас есть конструктор урока, но нет материалов», – добавил Хобзей.

Чиновник добавил, что электронная платформа в этом году заработает как основа. Материалами её наполнят уже со следующего года.

По материалам УКРИНФОРМ
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