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Госстат прояснил, где сократили долги по зарплатам

Госстат прояснил, где сократили долги по зарплатам

По данным Госстата, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в августе 2018 года впервые с марта уменьшилась на 0,8% и на 1 сентября составила 2,71 млрд грн.

В августе сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 2,7% и на 1 сентября текущего года составила 1,522 млрд грн.

Сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Винницкой (на 16,8%), Запорожской (на 8,7%), Донецкой (на 7,9%), Черниговской (на 4,4%), Ривненской (на 3%), Кировоградской (на 2,6%), Луганской (на 2,4%), Днепропетровской (на 2,3%), Одесской (на 1,2%) областях.

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По материалам Hubs
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