Блокчейн поможет Walmart быстро изымать зараженные продукты

Благодаря фиксации каждого этапа на пути от производителя к покупателю в распределенном реестре можно оперативно изъять некачественную партию и сразу найти источник проблемы. Новая технология сбережет репутацию на фоне участившихся скандалов из-за поставок плохого мяса или зараженных сальмонеллезом яиц.

В 2018 году в США чаще обычного происходили пищевые скандалы, которые влекли отзыв продукции. В прошлом месяце пришлось уничтожить 11 тонн говядины из-за вспышки кишечной палочки, в этом — уже 58 тонн. Из-за сальмонеллеза уничтожали мясо индейки, 20 млн яиц и большие партии сухих завтраков.

Читайте также: Walmart будет обучать новых сотрудников в виртуальной реальности

В Walmart рассказывают, что сейчас каждый случай выявления, например, кишечной палочки сопровождается паникой и долгим процессом поиска следов партии. Поставщикам, посредникам и супермаркетам приходится поднимать гору документов, чтобы проследить, откуда пришла продукция. Это процесс долгий, неэффективный и крайне нервный, пишет Fortune.

Эксперты компании считают, что это как раз тот случай, когда блокчейн можно применить не просто ради хайпа, а для решения насущной проблемы. К созданию именно таких приложений призывал Виталик Бутерин.

Распределенный реестр позволит отслеживать любую партию продуктов с момента производства до прилавка или витрины. Даже если на каком-то этапе большая поставка дробится на несколько мелких и разъезжается по разным магазинам, блокчейн сохранит маршрут каждой упаковки.

Таким образом, распространение зараженной или не соответствующей нормам продукции можно будет моментально остановить — буквально одним нажатием кнопки, без поиска накладных и обзвона складов. Все участники цепочки поставок будут уведомлены, а получатели опасного товара узнают об этом.

Реализовывать проект торговая сеть будет совместно с IBM — одним из главных апологетов применения блокчейна для бизнеса. Уже компании уже есть предложения для банков, здравоохранения, сферы морских грузоперевозок, госуправления и автомобильной промышленности.

Эксперты ВЭФ считают, что блокчейн сокращает издержки и повышает доверие между поставщиками и покупателями. По их прогнозам, технология принесет мировой экономике больше триллиона долларов.