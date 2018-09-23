SpaceX отправит японские аппараты на Луну

Компания SpaceX заключила контракт с японским стартапом ispace на проведение двух миссий по доставке нескольких космический аппаратов к Луне в рамках программы HAKUTO-R.

Запуски запланированы на 2020 и 2021 годы и будут проводиться с использованием ракеты-носителя Falcon 9. В ходе первого (в 2020 году) к нашему естественному спутнику SpaceX доставит орбитальный космический аппарат. В рамках второго (2021 года) – посадочный модуль с луноходами.

Компания ispace является одним из финалистов конкурса Google Lunar XPrize с главным призом в 30 миллионов долларов. Луноходы являются доработанной версией ровера HAKUTO, который компания представила в рамках этого конкурса. Посадочный модуль и орбитальный аппарат – совершенно новые разработки японского стартапа.

Напомним, что цель конкурса Google Lunar XPrize заключалась в разработке и отправке на Луну космического аппарата, способного преодолеть 500 метров по поверхности спутника Земли и прислать фотографии и видеозаписи спутника с высоким разрешением.

В январе 2018 года организаторы конкурса объявили, что ни одна из команд-участниц не успеет провести миссию до конца окончания конкурса, и он остался без победителей. Несмотря на досрочное завершение конкурса, некоторые финалисты продолжили разработку своих проектов и объявили о том, что продолжат подготовку к запускам своих аппаратов к Луне при поддержке сторонних инвесторов.

Самой ispace удалось собрать на два запуска 95 миллиона долларов. Помимо ispace к Луне собирается, израильская компания SpaceIL, которая тоже подписала контракт с SpaceX на запуск их лунного посадочного модуля в декабре этого года. Другой бывший участник X Prize, компания Astrobotic планирует в середине 2020 года отправить посадочный аппарат Peregrine с помощью ракеты «Атлас-5» компании United Launch Alliance.