Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 7 0

Парцхаладзе обещает через 10 лет велодорожки на всех дорогах

Парцхаладзе обещает через 10 лет велодорожки на всех дорогах

Уже через 10 лет все дороги Украины должны быть оборудованы велодорожками.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Читайте также: Омелян анонсировал запуск в Украине центра транспортных инноваций

“С сентября проектирование велодорожек и полос на дорогах является обязательным. Поэтому если в среднем ремонт дорожного покрытия должен проводиться каждые 5 – максимум 10 лет, то уже через 10 лет все украинские дороги будут с велодорожками. Это станет прекрасной возможностью популяризировать этот вид транспорта в Украине, уменьшит количество пробок и создаст безопасные и комфортные условия передвижения для велосипедистов”, – сказал он.

По словам Парцхаладзе, с 1 сентября в Украине начали действовать обновленные государственные строительные нормы (ГСН В.2.3-5:2018 “Улицы и дороги населенных пунктов”), которые, в частности, предусматривают обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос во время нового строительства, реконструкции и капитального ремонта украинских дорог.

Чиновник отметил, что уже сейчас в Украине начинают реализовываться первые примеры качественных изменений в соответствии с новыми ГСН. Велосипеды являются прекрасной альтернативой общественному транспорту и автомобилям во многих странах Европы и мира. Например, в Нидерландах для большей популяризации велосипедного движения и уменьшения пробок даже рассматривают возможность денежной доплаты работникам, которые добираются на работу на велосипедах.

Согласно новому ГСН “Улицы и дороги населенных пунктов”, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, которые обеспечивают подъезд велосипедистов к жилым, общественным домам, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытым автостоянкам и гаражам.

Велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы.

При наличии застройки с одной стороны улицы следует устраивать велодорожку двустороннего движения на застроенной стороне.

В случае велодвижения на улицах с односторонним движением его следует предусматривать в обоих направлениях, в том числе с использованием встречной велополосы.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018