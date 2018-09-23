Парцхаладзе обещает через 10 лет велодорожки на всех дорогах

Уже через 10 лет все дороги Украины должны быть оборудованы велодорожками.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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“С сентября проектирование велодорожек и полос на дорогах является обязательным. Поэтому если в среднем ремонт дорожного покрытия должен проводиться каждые 5 – максимум 10 лет, то уже через 10 лет все украинские дороги будут с велодорожками. Это станет прекрасной возможностью популяризировать этот вид транспорта в Украине, уменьшит количество пробок и создаст безопасные и комфортные условия передвижения для велосипедистов”, – сказал он.

По словам Парцхаладзе, с 1 сентября в Украине начали действовать обновленные государственные строительные нормы (ГСН В.2.3-5:2018 “Улицы и дороги населенных пунктов”), которые, в частности, предусматривают обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос во время нового строительства, реконструкции и капитального ремонта украинских дорог.

Чиновник отметил, что уже сейчас в Украине начинают реализовываться первые примеры качественных изменений в соответствии с новыми ГСН. Велосипеды являются прекрасной альтернативой общественному транспорту и автомобилям во многих странах Европы и мира. Например, в Нидерландах для большей популяризации велосипедного движения и уменьшения пробок даже рассматривают возможность денежной доплаты работникам, которые добираются на работу на велосипедах.

Согласно новому ГСН “Улицы и дороги населенных пунктов”, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, которые обеспечивают подъезд велосипедистов к жилым, общественным домам, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытым автостоянкам и гаражам.

Велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы.

При наличии застройки с одной стороны улицы следует устраивать велодорожку двустороннего движения на застроенной стороне.

В случае велодвижения на улицах с односторонним движением его следует предусматривать в обоих направлениях, в том числе с использованием встречной велополосы.