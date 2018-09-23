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В США возбудили дело против главы Tesla Маска

В США возбудили дело против главы Tesla Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело в отношении руководителя компании Tesla Илона Маска, связанное с рынком ценных бумаг.

Соответствующий иск подан в федеральный суд Манхэттена (Нью-Йорк, США).

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Отмечается, что претензии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по 420 долларов.

В комиссии, указывая и на другие сообщения Маска, отмечают, что он ввел инвесторов в заблуждение, когда написал о поддержке выкупа со стороны найденного им инвестора.

Авторы иска считают, что у Маска не было оснований делать такие заявления.

По материалам РБК-Украина
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