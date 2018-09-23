Маск пообещал города-миллионники на Марсе

Базу на Марсе можно будет начать строить в 2028 году. Такое заявление сделал Илон Маск, основатель и генеральный директор компании SpaceX.

По его словам, если в ближайшее время удастся удачно запустить к Луне космического туриста на сверхтяжелой ракете BFR, то уже в конце двадцатых годов, можно будет лететь к Марсу и строить там базы поселенцев.

Это значит, что уже через 50-100 лет на Красной Планете может быть возведен город с числом жителей около миллиона.

Планируется, что первое марсианское поселение будет названо Mars Base Alpha.

“Вероятно, что уже в 2028 году база будет построена”, – поделился своими мыслями Илон Маск. Однако несмотря на такие амбициозные слова, не стоит забывать, что ракета и космический аппарат BFR все еще находятся на стадии разработки. Когда же проект будет реализован, BFR сможет за одну поездку отправлять на Марс около 100 человек.