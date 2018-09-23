Стало известно, когда Украина перейдет на "зимнее" время

В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перейдет на “зимнее” время, поэтому в четыре утра стрелки часов следует перевести на один час назад.

Перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”.

“Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса(киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад”, – говорится в документе.

“Летний” и “зимний” порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. В СССР переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся с 1981 года. В настоящее время свыше 110 стран мира переходят на “летнее” и “зимнее” время.

Еврокомиссия предлагает прекратить практику перехода на “летнее” и “зимнее” время в странах-членах ЕС, начиная с 2019 года.

В 2011 году Верховная Рада пыталась упразднить перевод часов на “зимнее” время в Украине, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.