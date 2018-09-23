Потребление топлив в августе выросло на 6% — Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в августе 2018 г. составило 707,5 тыс. т, что на 6,1% (на 40,5 тыс. т) больше результата августа прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

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При этом в январе-августе 2018 г. потребление топлива составило 4,4 млн т, что на 1,4% (на 62,4 тыс. т) больше, чем в январе-августе 2017 г.

Промышленное потребление ДТ в августе увеличилось на 17,5% — до 434,7 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-6%) и составило 46,6 тыс. т.

Розничная реализация ДТ через АЗС в августе 2018 г. снизилась на 0,4% до — 104,9 тыс. т, продажи бензинов сократились на 14,6% — до 121,3 тыс. т.

В целом потребление бензина в Украине в августе сократилось на 12,4% — до 167,9 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 13,5% — до 539,6 тыс. т.