Норвегия планирует полностью перейти на электрические самолеты

К 2040 году в Норвегии планируют все внутренние полеты осуществлять на самолетах с электрическими двигателями.

Такое решение обусловлено кратковременностью большинства перелетов в пределах страны.

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Поскольку территория Норвегии преимущественно гористая, а многочисленные острова расположены недалеко от побережья, самолеты преодолевают короткие расстояния и находятся в небе 15-30 минут.

Переезды по шоссе, железной дороге или по морю, как правило, занимают больше времени, особенно зимой, когда снег и лед могут мешать передвижению.

Летом министр транспорта Норвегии и директор компании по эксплуатации аэропортов взлетели в небо над Осло на двухместном Alpha Electro G2.

Кроме сокращения уровня выбросов в атмосферу, электросамолеты будут занимать и меньше территории: маленьким аппаратам нужна более короткая взлетно-посадочная полоса.

К тому же самолеты с электрическими двигателями не создают большого шума и их можно использовать в раннее и позднее время суток. А если удастся снизить вес батарей, то самолеты станут легче и будут потреблять меньше энергии.