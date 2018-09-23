Суд вынес приговор школьнику-хакеру, взломавшему Apple

Взломавшему серверы Apple подростку огласили судебный вердикт. Так, согласно постановлению, школьника приговорили к восьми месяцам испытательного срока.

Отметим, на момент совершенного подростком взлома ему было 16 лет. Об этом информирует издание Bloomberg.

Как известно, молодой хакер проводил взлом несколько раз, и во время дачи показаний школьник сообщил, что очень любит Apple. Своими действиями школьник просто попытался привлечь к себе внимание компании. Он отметил, что мечтает работать с ней, и является огромным фанатом всего, чем занимается Apple.

Также стоит напомнить, что австралиец получил доступы к серверам Apple, на которых хранился 1 ТБ информации. Молодому человеку удалось показать высокий профессионализм при взломе защиты системы компании. Что именно он выкачал из серверов компании, не сообщается.

Долгое время школьник имел доступ к данным Apple, и в компании об этом даже не знали. Заподозрив неладное, представители компании обратились в ФБР. В итоге ее сотрудники разыскали парня, который признался, что давно увлечен техникой Apple и хочет работать в корпорации.