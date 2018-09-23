Выплата госдолга может оказатся под угрозой

Отсутствие финансовой поддержки от международных институтов может существенно усложнить рефинансирование более $6,1 млрд госдолга Украины в иностранной валюте со сроком погашения в 2019 году.

Соответствующий риск Министерство финансов отметило в информационной записке о фискальных рисках и их потенциальном влиянии на государственный бюджет в 2019 году, текст которой обнародован на веб-сайте ведомства.

При этом Минфин напоминает, что в 2019 году по госдолгу предстоит выплатить 396,3 млрд грн (почти $13,5 млрд, исходя из заложенного в бюджете курса гривни к доллару США).

Помимо этого, ведомство отметило риск ослабления на мировом рынке капитала спроса на государственные ценные бумаги развивающихся стран.

«В случае досрочного прекращения программы Международного валютного фонда возможен существенный рост стоимости заимствований Украины на внешнем рынке капитала и уменьшение спроса на облигации внутреннего государственного займа на внутреннем рынке. Сочетание указанных факторов может осложнить выполнение плана государственных заимствований в следующем году», – указано в документе.

В числе потенциальных в 2019 году рисков Минфин также отметил необходимость очередной докапитализации госбанков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также невыполнение плана приватизации.