Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 165 0

Американцы готовят новейшую систему полного привода

Американцы готовят новейшую систему полного привода

Американский автогигант General Motors запатентовал новую торговую марку «Sport Control AWD». Пока о ней практически ничего не известно.

«Sport Control AWD» может оказаться как совершенно новым продуктом, так и ребрендингом уже существующих продуктов концерна GM. Понятно, что речь идет про совершенно новую полноприводную систему.

У компании Honda есть суперуправляемый полный привод SH-AWD, разработанный Ясужи Шибазата. Эта система распределяет крутящий момент в том числе и между каждым из задних колес.

В свою очередь, у BMW есть xDrive, у Audi — Quattro, а у Mercedes — 4Matic. Эти обозначения хорошо известны для полноприводных автомобилей. Поэтому General Motors движется в правильном направлении.

Кстати, если вы владелец новенького элитного авто, либо не молодого, но верного «железного коня». Так или иначе готовы порадовать вас специальными картами для водителей. Получайте дополнительные скидки, кэшбэк и многое другое.

Выбрать карту для водителя можно прямо на Finance.ua.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018