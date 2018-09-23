Американцы готовят новейшую систему полного привода

Американский автогигант General Motors запатентовал новую торговую марку «Sport Control AWD». Пока о ней практически ничего не известно.

«Sport Control AWD» может оказаться как совершенно новым продуктом, так и ребрендингом уже существующих продуктов концерна GM. Понятно, что речь идет про совершенно новую полноприводную систему.

У компании Honda есть суперуправляемый полный привод SH-AWD, разработанный Ясужи Шибазата. Эта система распределяет крутящий момент в том числе и между каждым из задних колес.

В свою очередь, у BMW есть xDrive, у Audi — Quattro, а у Mercedes — 4Matic. Эти обозначения хорошо известны для полноприводных автомобилей. Поэтому General Motors движется в правильном направлении.

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