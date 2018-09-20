Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 46 0

Для армии США создают беспилотный конвертоплан

Для армии США создают беспилотный конвертоплан

Известный во всем мире разработчик вертолетов Bell Helicopter представил внешний вид конвертоплана, который можно будет применять для ударных задач. Пока это лишь макет перспективного летательного аппарата.

Новую разработку называют «уменьшенной версией V-22 Osprey», однако это не совсем так. Новый аппарат отличается чисто концептуально, так как это БПЛА. В остальном V-247 имеет те же плюсы, которыми может похвастаться «Оспри».

Он может взлетать и садиться вертикально, а горизонтальный полет совершает по-самолетному и с большой скоростью.

Vigilant сможет оказывать огневую поддержку наземным частям Корпуса морской пехоты США, что повысит их общую боеспособность. Ранее сообщалось, что V-247 способен нести полезный груз массой до 4100 килограммов, а его максимальная скорость горизонтального полета составит 445 км/ч.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018