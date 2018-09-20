Для армии США создают беспилотный конвертоплан

Известный во всем мире разработчик вертолетов Bell Helicopter представил внешний вид конвертоплана, который можно будет применять для ударных задач. Пока это лишь макет перспективного летательного аппарата.

Новую разработку называют «уменьшенной версией V-22 Osprey», однако это не совсем так. Новый аппарат отличается чисто концептуально, так как это БПЛА. В остальном V-247 имеет те же плюсы, которыми может похвастаться «Оспри».

Он может взлетать и садиться вертикально, а горизонтальный полет совершает по-самолетному и с большой скоростью.

Vigilant сможет оказывать огневую поддержку наземным частям Корпуса морской пехоты США, что повысит их общую боеспособность. Ранее сообщалось, что V-247 способен нести полезный груз массой до 4100 килограммов, а его максимальная скорость горизонтального полета составит 445 км/ч.