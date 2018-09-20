Вокруг Киева построят пять транспортных развязок

Государственное агентство автомобильных дорог Украины собирается построить пять новых транспортных развязок в пригороде Киева.
Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора на странице в Facebook.
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“Госагентство автомобильных дорог при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) планирует построить пять транспортных развязок в пригороде Киева”, — говорится в сообщении.
Для повышения безопасности на подъездах к Киеву развязки появятся:
- на дороге М-06 вблизи поворота к массиву Чайки;
- у села Белогородка;
- у села Стоянка;
- на дороге М-05 — вблизи поворота на село Чабаны;
- поворот на село Боярка.
Все проекты реализуются за счет средств займа международных финансовых организаций — ЕБРР и ЕИБ.
Проектно-сметная документация проекта прошла комплексную государственную экспертизу, получила положительный экспертный отчет и утверждена приказом Укравтодора.
Строительство может начаться уже в следующем году после завершения тендерных процедур.