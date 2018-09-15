Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 42 0

"Укравтодор" готов к переговорам по строительству концессионной дороги до конца года

"Укравтодор" готов к переговорам по строительству концессионной дороги до конца года

Переговоры с частными инвесторами относительно строительства первой концессионной дороги, которая будет вести от границы с Евросоюзом в направлении Львова, могут начать до конца 2018 года.

Об этом сегодня, 18 сентября 2018 во время форума Европейской бизнес-ассоциации сообщил и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины – “Укравтодор” – Славомир Новак.

Читайте также: В Укравтодоре рассказали, какие дороги отремонтируют в 2019 году

Он добавил, что дорогу планируется строить от границы с ЕС на польско-украинской границе от пунктов пропуска “Корчова” – “Краковец”

“То есть, первая концессионная дорога, которую, я надеюсь, удастся начать, это будет дорога от границы с Евросоюзом до Львова, плюс северный обход Львова. Это должна быть первая концессионная дорога”, – сказал он.

Новак отметил, что заинтересованность в проекте уже проявляют европейские и китайские инвесторы.

“Есть заинтересованность со стороны как европейских инвесторов, так и китайских… Я готов начать переговоры в этом году”, – сказал глава “Укравтодора”.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018