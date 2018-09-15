"Укравтодор" готов к переговорам по строительству концессионной дороги до конца года

Переговоры с частными инвесторами относительно строительства первой концессионной дороги, которая будет вести от границы с Евросоюзом в направлении Львова, могут начать до конца 2018 года.

Об этом сегодня, 18 сентября 2018 во время форума Европейской бизнес-ассоциации сообщил и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины – “Укравтодор” – Славомир Новак.

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Он добавил, что дорогу планируется строить от границы с ЕС на польско-украинской границе от пунктов пропуска “Корчова” – “Краковец”

“То есть, первая концессионная дорога, которую, я надеюсь, удастся начать, это будет дорога от границы с Евросоюзом до Львова, плюс северный обход Львова. Это должна быть первая концессионная дорога”, – сказал он.

Новак отметил, что заинтересованность в проекте уже проявляют европейские и китайские инвесторы.

“Есть заинтересованность со стороны как европейских инвесторов, так и китайских… Я готов начать переговоры в этом году”, – сказал глава “Укравтодора”.