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В НБУ назвали самые распространенные способы незаконного вывода капитала из банков (инфографика)

В НБУ назвали самые распространенные способы незаконного вывода капитала из банков (инфографика)

В законе “О валюте” говорится о том, что рядовые граждане и бизнес без проблем будут переводить средства за границу. Будет действовать правило “Возможно все, что не ограничено”.

НБУ будет контролировать только валютные операции, в эквиваленте превышающие 150 тыс. грн. Без декларирования, как и ранее, через границу наличными можно провезти эквивалент до 10 тыс. евро.

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О незаконном выводе капиталов и индикаторах сомнительности этого вывода сообщил порталу Finance.ua заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк в ходе Первого валютного форума, состоявшегося сегодня в Киеве.

Признаки вывода капитала:

  • Руководителем и контролером выступает одно и то же физическое лицо. А также отдельные юрлица, зарегистрированные по одному адресу.
  • Также признаком вывода является изменение юрлица и контролеров, в частности, физических лиц – нерезидентов непризнанных территорий.
  • Закрытие счетов клиентов бывшими руководителями (при отсутствии на момент закрытия соответствующих полномочий).

Фиктивные транзитные операции. НБУ приводит пример (см. инфографику)

Незаконное снятие наличных

По материалам Finance.UA
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