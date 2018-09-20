Рева сказал, когда пенсии военных вырастут на 25%

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что с 1 января предполагается рост пенсий военным на 25%.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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“С 1 января мы обеспечим рост военных пенсий еще на 25 процентов, как это предусмотрено соответствующим постановлением правительства, и на это также нужны дополнительные средства. На сегодня в Государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 166 миллиардов гривен, из них 139 миллиардов – это дотации пенсий для гражданских, и 27 миллиардов пойдут на выплаты пенсий военным”, – заявил Рева.

Кроме того, он отметил, что в 2018 году пенсии военнослужащих выросли почти на 50%, в среднем, на 1500 гривен.

По словам министра, с 1 марта 2019 года будет проведено осовременивание пенсий за внедренной Пенсионной реформой формуле.

Рева пояснил, что автоматическое осовременивание пенсий начнется с 1 марта 2019 года, потому что официальные показатели инфляции и роста средних зарплат за 2018 год будут готовы в феврале, после чего будут проведены расчеты и выплаты согласно постановления правительства.

“Если инфляция в этом году будет 12 процентов, как прогнозируют, то в расчет берется 6 процентов. Фонд оплаты труда вырос за 8 месяцев на 25 процентов, то есть, в расчет берется 12,5 процентов. В сумме это 18,5 процента. Это означает, что пенсии возрастут на 20 процентов от тех размеров пенсий, которые есть сегодня”, – пояснил он.

В то же время, отметил министр, поскольку 2018 год еще не завершился, точные показатели, по которым будет проводиться индексация пенсий, неизвестны.