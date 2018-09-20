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Рева объяснил, при каких условиях безработные имеют право на субсидию

Рева объяснил, при каких условиях безработные имеют право на субсидию

Для назначения субсидии безработному единый социальный взнос (ЕСВ) нужно оплатить за 3 месяца периода, за который берутся доходы для расчета размера субсидии.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в видео, опубликованном на сайте Минсоцполитики.

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«Если мы говорим об осенне-зимнем периоде с 1 октября, то учитываются доходы с января по июнь включительно. Если в этом периоде гражданин не уплачивал ЕСВ в течение трех месяцев, то он не имеет права на жилищную субсидию. Если же он уплатил ЕСВ за эти три месяца, то у него появляется право на получение жилищной субсидии», – сообщил Рева, отвечая на вопрос, нужно ли безработному платить ЕСВ ежемесячно после назначения субсидии.

Таким образом, подчеркивают в ведомстве, для «зимней» субсидии единый социальный взнос должен быть оплачен за три месяца 1-2 кварталов 2018 года до момента подачи документов в управление соцзащиты.

В случае, если человека заставляют подписать годовой договор на уплату ЕСВ, в ведомстве советуют ссылаться на ст. 10 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которая гарантирует право на единовременную уплату ЕСВ.

Кроме того, если лицо подало заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, орган доходов и сборов в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления обязан заключить договор о добровольном участии в соответствии с типовым договором.

В Минсоцполитики отмечают, что уплата ЕСВ отражается в базе данных Пенсионного фонда и этот период засчитывается гражданам в страховой стаж.

По материалам УКРИНФОРМ
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