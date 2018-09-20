Рева объяснил, при каких условиях безработные имеют право на субсидию

Для назначения субсидии безработному единый социальный взнос (ЕСВ) нужно оплатить за 3 месяца периода, за который берутся доходы для расчета размера субсидии.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в видео, опубликованном на сайте Минсоцполитики.

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«Если мы говорим об осенне-зимнем периоде с 1 октября, то учитываются доходы с января по июнь включительно. Если в этом периоде гражданин не уплачивал ЕСВ в течение трех месяцев, то он не имеет права на жилищную субсидию. Если же он уплатил ЕСВ за эти три месяца, то у него появляется право на получение жилищной субсидии», – сообщил Рева, отвечая на вопрос, нужно ли безработному платить ЕСВ ежемесячно после назначения субсидии.

Таким образом, подчеркивают в ведомстве, для «зимней» субсидии единый социальный взнос должен быть оплачен за три месяца 1-2 кварталов 2018 года до момента подачи документов в управление соцзащиты.

В случае, если человека заставляют подписать годовой договор на уплату ЕСВ, в ведомстве советуют ссылаться на ст. 10 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которая гарантирует право на единовременную уплату ЕСВ.

Кроме того, если лицо подало заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, орган доходов и сборов в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления обязан заключить договор о добровольном участии в соответствии с типовым договором.

В Минсоцполитики отмечают, что уплата ЕСВ отражается в базе данных Пенсионного фонда и этот период засчитывается гражданам в страховой стаж.