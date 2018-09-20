Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 351 0

НБУ с ноября упростит покупку валюты

НБУ с ноября упростит покупку валюты

С 1 ноября 2018 года будет ослаблен валютный контроль для покупки иностранной валюты нерезидентами с целью возвращения за границу иностранных инвестиций по результатам операций с ОВГЗ.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий во время ежеквартальной встречи Правления НБУ с руководителями сорока крупнейших банков страны, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Читайте также: Закон О валюте: основные изменения с февраля

“Национальный банк продолжает проводить валютную либерализацию, направленную на улучшение инвестиционного климата. Так, с 1 ноября будет ослаблен валютный контроль для покупки иностранной валюты нерезидентами с целью возвращения за границу иностранных инвестиций по результатам операций с ОВГЗ”, – отметил Чурий.

По его словам, послабление валютного контроля для нерезидентов станет одним из шагов в комплексе мероприятий, направленных на увеличение притока иностранного капитала на рынок государственного долга Украины.

“Вместе с законом о номинальном держателе и открытием счета международного расчетного депозитария в депозитарии НБУ это поможет увеличить приток иностранного капитала на рынок государственного долга Украины”, – отметил замглавы НБУ.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018