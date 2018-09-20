НБУ с ноября упростит покупку валюты

С 1 ноября 2018 года будет ослаблен валютный контроль для покупки иностранной валюты нерезидентами с целью возвращения за границу иностранных инвестиций по результатам операций с ОВГЗ.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий во время ежеквартальной встречи Правления НБУ с руководителями сорока крупнейших банков страны, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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“Национальный банк продолжает проводить валютную либерализацию, направленную на улучшение инвестиционного климата. Так, с 1 ноября будет ослаблен валютный контроль для покупки иностранной валюты нерезидентами с целью возвращения за границу иностранных инвестиций по результатам операций с ОВГЗ”, – отметил Чурий.

По его словам, послабление валютного контроля для нерезидентов станет одним из шагов в комплексе мероприятий, направленных на увеличение притока иностранного капитала на рынок государственного долга Украины.

“Вместе с законом о номинальном держателе и открытием счета международного расчетного депозитария в депозитарии НБУ это поможет увеличить приток иностранного капитала на рынок государственного долга Украины”, – отметил замглавы НБУ.