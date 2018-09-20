Кабмин создал рабочую группу, которая будет заниматься монетизацией субсидий

Правительство одобрило постановление “Об образовании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий”.

Соответствующее решение было принято на заседании 26 июня.

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Основными задачами межведомственной рабочей группы являются:

• определение путей, механизмов и способов решения системных проблем, которые препятствуют внедрению субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме на уровне конечного потребителя и подготовка предложений по монетизации жилищных субсидий;

• содействие обеспечению координации действий ЦОВ и других субъектов хозяйствования по разработке, согласованию и внесение на рассмотрение КМУ предложений по монетизации жилищных субсидий.

Межведомственная рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами:

• осуществляет анализ текущего состояния законодательства с целью систематизации предложений по монетизации жилищных субсидий и подготовки согласованных предложений по монетизации субсидий;

• подает Кабмину разработанные по результатам своей работы предложения и осуществляет другие мероприятия аналитического и организационного характера, направленные на выполнение возложенных на нее задач и обусловлены их целью.