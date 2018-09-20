Стало известно, когда во Львове введут е-билет

В конце октября будет объявлен тендер на закупку автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте Львова. Когда определят победителя, начнется непосредственное внедрение системы, что займет от 12 до 24 месяцев.

Об этом во время пресс-конференции сообщил и.о. директора ЛКП “Львовавтодор” Роман Познанский.

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“… В конце октября уже начнем тендерные процедуры по закупке самой системы. По самым пессимистичным сценарием они завершатся в апреле 2019 года. После того, как подпишем договор с победителем тендера, перейдем к этапу реализации проекта. Основная часть продлится 12-18 месяцев – тогда заработает система оплаты. А на полную реализацию проекта нам необходимо два года”, – добавил Роман Познанский.

Директор “Львовавтодора” также заверил, что город заинтересован в том, чтобы новую дорогостоящую систему оплаты устанавливать в обновленные автобусы, трамваи и троллейбусы. Частных перевозчиков также планируют поощрять для обновления автопарка.