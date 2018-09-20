Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 109 0

Стало известно, когда во Львове введут е-билет

Стало известно, когда во Львове введут е-билет

В конце октября будет объявлен тендер на закупку автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте Львова. Когда определят победителя, начнется непосредственное внедрение системы, что займет от 12 до 24 месяцев.

Об этом во время пресс-конференции сообщил и.о. директора ЛКП “Львовавтодор” Роман Познанский.

Читайте также: Киевлянам в КГГА обещают е-билеты уже с ноября

“… В конце октября уже начнем тендерные процедуры по закупке самой системы. По самым пессимистичным сценарием они завершатся в апреле 2019 года. После того, как подпишем договор с победителем тендера, перейдем к этапу реализации проекта. Основная часть продлится 12-18 месяцев – тогда заработает система оплаты. А на полную реализацию проекта нам необходимо два года”, – добавил Роман Познанский.

Директор “Львовавтодора” также заверил, что город заинтересован в том, чтобы новую дорогостоящую систему оплаты устанавливать в обновленные автобусы, трамваи и троллейбусы. Частных перевозчиков также планируют поощрять для обновления автопарка.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018