Госрезерву нужно из бюджета почти 70 млрд грн на пополнение запасов

Для пополнения запасов в 2019 году Госрезерв нуждается в 69 млрд грн.

Об этом сообщил глава Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук.

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“Согласно прогнозным расчетам ассигнований для пополнения запасов резервов и доведения их до установленных объемов накопления, в 2019 году необходимо выделение средств из госбюджета в сумме около 69 млрд грн. Свои расчеты мы уже подали в Минэкономразвития, чтобы их предусмотрели при формировании главной сметы страны на 2019 год”, — сказал Мосийчук.

Из этой суммы, как заметил он, госбюджет должен профинансировать более 44 млрд грн для пополнения стратегически важных позиций, таких как: мясо, мясные консервы, зерно, дизельное топливо, бензин и реактивное топливо.

“В этом году Госрезерв за свой счет уже провел закупок на сумму более 484,4 млн грн. В планах до конца года объем закупок довести до 980 млн грн. Это беспрецедентная сумма за последние 10 лет. Однако, потребность в финансировании пополнения запасов из госбюджета на 2018 год составила почти 30 млрд грн. При утверждении бюджета на текущий год ни копейки выделено не было”, — обратил внимание Мосийчук.