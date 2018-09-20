Fitch спрогнозировал последствия санкций для экономики РФ

Экономический рост России замедлится до 1,5% в 2019 году с уровня 2,0% в 2018-м, а к 2020 году он достигнет 1,9%.

Об этом заявил Эрих Ариспе, директор государственных и наднациональных групп Международного рейтингового агентства Fitch Ratings Sovereigns.

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“Мы считаем, что санкции продолжают оставаться риском, и они будут оказывать давление на кредитный профиль России. Экономический рост, вероятно, будет главной целью санкций”, – сказал он.

В течение нескольких последних месяцев опасения по поводу ужесточения санкций США против России усилились. По словам Ариспе, американские санкции будут оказывать давление на экономический рост России, но вряд ли они вскоре лишат Москву ее инвестиционного рейтинга.

“Несмотря на улучшение, которое мы видели, и усилия, которые они (российские власти – ЭП) сейчас предпринимают для улучшения бизнес-климата, такие санкционные неопределенности создают сомнения для людей, которые могли бы прийти и сказать: “Хорошо, давайте мы вложим средства в Россию”, – добавил он.

После рецессии 2015-2016 годов российская экономика остается в режиме восстановления. Экономический рост остается медленным, хотя цены на нефть, ключевой экспорт России, отскочили назад, а центральный банк составлял ставки на докризисном уровне.

Рубль, вероятно, будет оставаться нестабильным и под давлением, близким к нынешним уровням, закончив этот год на отметке 68 за доллар и в среднем 67 в 2019 и 2020 годах, сказал Ариспе.