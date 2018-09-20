В Украине заработала автоматическая проверка е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло в промышленную эксплуатацию модуль автоматической проверки электронных деклараций.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании агентства во вторник.

“Сегодня очень знаковое и важное решение, которое позволит нам проверять декларации более эффективно”, – сказал председатель НАПК Александр Мангул.

По его словам, модуль позволит сравнивать информацию в поданных декларациях с информацией из открытых реестров и выстроить все декларации по показателю коррупционного риска.

Мангул отметил, что верификация деклараций будет проходить без вмешательства сотрудников НАПК, от агентства лишь необходимо принять правовое решение о начале такой проверки.

Автоматическая верификация деклараций, по словам Мангула, займет около 5 дней с дня ее начала.

Решение о начале верификации он будет выносить на рассмотрение НАПК на ближайших заседаниях.

“Те декларации, которые окажутся на вершине этого рейтинга коррупционных рисков, будут в “красной” зоне. Из этой зоны мы будем отфильтровывать декларации лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, и по этим лицам мы планируем проверить”, – разъяснил он.

Мангул добавил, что на данный момент в реестре около 2,7 млн деклараций.