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Украина за четыре года сократила импорт газа вдвое

Украина за четыре года сократила импорт газа вдвое

Украина, начиная с 2014 года, сократила импорт газа более чем вдвое за счет уменьшения потребления газа на 30%.

Об этом во время пресс-конференции сообщил главный исполнительный директор Группы “Нафтогаз” Юрий Витренко.

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«По сравнению с 2014 годом, потребление газа бытовым сектором уменьшилось на 30%», – сказал он.

По его словам, это дало Украине возможность сократить импорт газа более чем вдвое.

Он также добавил, что в 2014 году Украина заплатила на 4,7 млрд долларов больше за импортный газ, чем получила за транзит. «В 2017 году Украина уже на 700 млн долларов больше получила за транзит, чем заплатила за весь импортированный газ», – отметил Витренко.

По материалам РБК-Украина
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