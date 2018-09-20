МВФ увеличил кредит для Аргентины

Аргентина может получить дополнительный кредит от Международного валютного фонда в размере 3-5 млрд долл. в дополнение к ранее одобренным 50 млрд долл.

Об этом сообщили аргентинские СМИ.

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Этих средств будет достаточно для выплат в рамках долговых обязательств страны в 2019-2020 гг., подчеркнул министр экономики Аргентины Николас Духовне. В свою очередь, президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что о сделке будет объявлено через пару дней.

“МВФ увеличит поддержку Аргентины. Шанс дефолта страны нулевой”, — сказал он. По словам М.Макри, в течение 4-5 мес. страну ждет период рецессии, однако власти страны не прекратят выплаты по задолженностям.

МВФ в конце июня официально одобрил кредит Аргентине в 50 млрд долл. по схеме stand by. Такое решение позволяет стране получить первым траншем 15 млрд долл., половина из этой суммы будет использована для расходов госбюджета.

Оставшаяся часть кредита в размере 35 млрд долл. будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров – т.е. деньги будут предоставляться, если власти Аргентины будут выполнять требования МВФ.

В Аргентине в последнее время сложилось тяжелое финансовое положение. Центробанк страны поднял уровень процентной ставки до рекордного значения в 60% на фоне падения курса национальной валюты. С начала года аргентинский песо обесценился уже более чем на 45% по отношению к американскому доллару.