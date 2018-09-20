Сколько придется платить за эвакуированный автомобиль

Согласно новым правилам эвакуации транспортных средств, которые начнут действовать с 27 сентября, минимальная стоимость эвакуации автомобиля и хранения его на штрафплощадке одни сутки составит 864 гривны с учетом НДС.

Об этом сообщает «Дорожный Адвокат» на своей странице в Фейсбуке.

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За эвакуацию автомобиля весом до 2-х тонн нужно будет заплатить 600 грн. К этому нужно еще добавить стоимость хранения автомобиля на штрафплощадке (первые семь суток – 140 грн за сутки), к тому же НДС и штраф за нарушение ПДД. Эвакуация более тяжелых машин будет стоить дороже.

В каких случаях эвакуируют машину? Если нарушены правила остановки, стоянки, парковки, если не оплачена парковка, если припаркованный автомобиль значительно мешает дорожному движению.

Автомобиль эвакуируют на штрафплощадку, если он оставлен на проезжей части в два и больше ряда, на трамвайных путях, мостах, на пешеходных переходах или возле них, на перекрестках и возле них, ближе чем 30 метров от остановки общественного транспорта, ближе, чем 10 метров от места дорожных работ и др.

Неправильная парковка обязательно должна быть зафиксирована при помощи фото или видео. Владелец эвакуированного автомобиля сначала должен оплатить стоимость транспортировки, хранения и штраф, после чего сможет его забрать.

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