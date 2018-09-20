В Украине могут упростить процедуру получения "крутых" номеров

Министерство внутренних дел инициирует изменение порядка выдачи индивидуальных госномеров для украинских автомобилистов.

В частности, чиновники намерены запустить возможность заказывать именные «номера» онлайн, без посещения сервисного центра, а также радикально упростить процесс переноса номеров в случае смены автомобиля. Соответствующие изменения содержит проект Приказа МВД, размещенный на сайте ведомства для ознакомления.

На именных номерах могут содержаться следующие комбинации символов:

Буквы (кириллица или латиница, комбинирование допускается только для случаев совпадения написания букв двух алфавитов) – не более 7 символов;

Буквы и цифры – не более 8 символов;

Буквы, цифры и графический элемент;

Буквы и графический элемент.

Использование одних только чисел на номере не допускается, а для нанесения лого придется заручиться разрешением законного собственника графики (правообладателя).

Новый порядок предусматривает, что именные номера украинцы смогут заказать, не выходя из дома. Если документ примут, заказ номера в интернете будет происходить всего в несколько кликов:

На первом этапе автолюбитель должен будет пройти аутентификацию при помощи ЭЦП;

Указать регион регистрации авто и желаемый номер (система автоматически проведет проверку на предмет наличия повторений в базе);

Заполнить анкету на сайте, указав способ доставки (самовывоз из сервисного центра или доставка по адресу «предприятием, которое относится к сфере управления МВД»);

После проверки автомобиля по базам МВД на предмет права собственности, наличия арестов и т.д. сроком до 2-х недель, заказчику пришлют макет на утверждение и отдадут его на производство. Которое, согласно порядку, должно занять не более месяца.

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