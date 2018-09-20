Госстат назвал количество неформально занятого населения (инфографика)

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в январе-июне 2018 года составило 3,552 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, количество неформально занятых з последний год сократилось на 1% (с 3,661 млн человек).

В первом полугодии 2018 году в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыбном хозяйстве доля неформально занятых составляла 42,9%, в промышленности – 5,7%, в строительстве – 15,3%, в торговле – 18,5%.

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