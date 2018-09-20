За нарушения при выплате зарплаты работодателям доначислили 843 миллиона - ГФС

В этом году представителями органов Государственной фискальной службы выявлено 5,1 тыс. наемных лиц, которые работали без оформления трудовых отношений с работодателем.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

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“Так, за 8 месяцев этого года работниками ГФС установлено нарушение налогового законодательства у 46% проверенных субъектов хозяйствования. По результатам проверок в бюджет доначислено почти 642 млн грн налога на доходы физических лиц, 173 млн грн единого взноса и 28 млн грн военного сбора”, – говорится в сообщении.

Представители ГФС также входят в состав рабочих групп по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения, созданных по инициативе местных органов исполнительной власти. По результатам этих мероприятий работодателями дополнительно заключено 39,7 тысяч трудовых соглашений с наемными работниками.

Также сообщается, что в течение восьми месяцев этого года по результатам контрольно-проверочной работы выявлено 138 граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

Кроме этого, по результатам других принятых мер к государственной регистрации привлечено 10,9 тысяч граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации. В бюджеты дополнительно выплачено 11,2 млн грн налога и сбора и 14,0 млн грн единого взноса.

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